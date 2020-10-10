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Общество

Депортированный из Латвии глава общества военных ветеранов находится в Псковской области

10 октября 2020 года, 19:28

Депортированный из Латвии глава общества ветеранов находится в Псковской области. Как пишет «Псковское агентство информации» председатель Латвийского республиканского Общества военных ветеранов, полковник в отставке Владимир Норвинд находится сейчас на латвийско-российской границе, на пункте пропуска «Бурачки».

Депортированный из Латвии глава общества военных ветеранов находится в Псковской области

Фото Псковского агентства информации

По его словам, самочувствие его оставляет желать лучшего, потому как депортировали его прямо из больницы, куда он попал, узнав о выдворении. В Латвии он прожил порядка 40 лет, там у него осталась жена

К счастью, в России у мужчины живут сын  и дочь. 

На границу его встречал родственник. Там же его ждала и машина скорой помощи, уже сейчас медики оказывают ему помощь.

9 октября в Латвии силовики задержали постоянно проживающего в стране Норвинда для выдворения по обвинению «в угрозе национальной безопасности».

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