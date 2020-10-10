Великолукских школьников выписали с диагнозом «синдром вегетативной дисфункции». Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области.

«Они выписаны с предварительным диагнозом синдром вегетативной дисфункции, который был поставлен с учетом комплекса жалоб на момент поступления», - отметил помощник руководителя следственного управления СК России по Псковской области Антон Доброхотов.

5 октября у школы №7 в Великих Луках проходила линейка, во время которой 13 школьникам стало плохо. У троих наблюдалось предобморочное состояние. Еще один ребенок поступил в больницу позднее.

Следователи проверили записи с камер теленаблюдений школы и телеканалов, которые были на празднике и провели ряд замеров.

«Был собран полной спектр объектов окружающей среды, в том числе с близ расположенных предприятий, которые могут содержат вредоносные компоненты» - отметил Антон Доброхотов.

Окончательные результаты анализов и экспертиз детей показали полное отсутствие токсичных, отравляющих и химических веществ.

Следователи продолжают отрабатывать различные версии тесно работая, в том числе, и с родителями школьников.