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Транспорт / Безопасность

Ряд псковских улиц и мост закрыты для проезда

10 октября 2020 года, 09:22

В связи с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Л. Поземского 10 октября закрыт для движения участки ряда улиц. С 6 утра 10 октября и 24.00 11 октября временно закрываются для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост, участок улицы Л. Поземского от улицы Олега Кошевого до улицы Милицейской, участок улицы Труда от улицы Л. Поземского до улицы Школьной, улица Волкова.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В УМВД России по Псковской области просят заранее учесть данную информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать маршруты, не проходящие в районе проведения работ. При движении просят обращать особое внимание на существующую схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.

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