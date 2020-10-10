В Псковской области для врачей снизят стоимость санаторно-курортного лечения. Такое решение было принято в ходе комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказал в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме губернатора участвовали в комиссии руководитель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководитель регионального РСПП Псковской области Александр Козловский.

В ходе обсуждения было принято решение снизить стоимость санаторно-курортного лечения для медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. При этом Михаил Ведерников отметил, что поощрять надо не только врачей и учителей, но и специалистов других сфер.

Итогом работы комиссии стало и продление соглашения о минимальной зарплате в области.