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Общество / Здоровье

В Псковской области для врачей снизят стоимость санаторно-курортного лечения

10 октября 2020 года, 09:16

В Псковской области для врачей снизят стоимость санаторно-курортного лечения. Такое решение было принято в ходе комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, рассказал в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме губернатора участвовали в комиссии руководитель областного совета профсоюзов Игорь Иванов и руководитель регионального РСПП Псковской области Александр Козловский.

В ходе обсуждения было принято решение снизить стоимость санаторно-курортного лечения для медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. При этом Михаил Ведерников отметил, что поощрять надо не только врачей и учителей, но и специалистов других сфер.

Итогом работы комиссии стало и продление соглашения о минимальной зарплате в области.

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