Предприниматели обсудили, есть ли жизнь после кризиса

Онлайн-дискуссию «Малый бизнес – жизнь после кризиса» организовал в рамках цикла «Предпринимательские инициативы: рост в поствирусный период» журнал «Эксперт Северо-Запад», партнер «Псковской правды» . В ее рамках в ходе неформального диалога предприниматели, представители банковской сферы и общественных организаций смогли обсудить актуальные проблемы малого бизнеса и в режиме онлайн получать обратную связь от экспертов .

«За второй и третий кварталы текущего года Сбербанк выдал малым предприятиям Северо-Запада через программы поддержки порядка 30 млрд рублей», - говорит директор управления продаж малому бизнесу Северо-Западного Сбербанка Игорь Трепов. По его словам, в банке видят отложенный спрос к лизинговым программам. Во втором квартале многие предприниматели еще не были уверены в том, насколько они смогут оперативно возобновить бизнес. Теперь же многие почувствовали достаточно твердую почву, и те, кому нужна была покупка транспорта для бизнеса, либо для личных целей, на фоне ожидаемого повышения цен на автомобили, стали активно пользоваться лизинговыми программами. Также в банке отчачают очень существенный рост оборота по эквайрингу, причем как по обычному, так и по интернет-эквайрингу.

Компания «СмартБайк» в разы увеличила объемы проката велосипедов в Петербурге и Ленинградской области. «Одно из главных достижений по итогу достаточно скомканного и необычного сезона: в нашей системе зарегистрировано уже более ста тысяч уникальных пользователей, всего за несколько месяцев. Мы это сделали без какой-либо бюджетной поддержки на частные инвестиции», говорит генеральный директор «СмартБайка» Руслан Каврюков.

«В Москве городской велопрокат специально, по указанию Собянина, запустили раньше намеченного для помощи в работе курьеров и волонтёров. Мы тоже выступили с такой инициативой в Петербурге, однако нас не поддержали. Тревожными оказались те два месяца, которые выпали у нас из операционной выручки. Они нам существенно подпортили годовую картину. Но оказалось, что есть много людей, которые нам поверили и купили годовые абонементы в начале сезона, они хотели, чтобы мы запустились в начале сезона, но до мая у нас не было правовых оснований это сделать», объясняет он.

Основной бизнес Андрея Шаркова – шоколадное производство, как под собственным брендом «Шокобокс», так и в качестве корпоративных подарков. «Сувенирная история – первое, на что сокращают бюджеты в подобных ситуациях, которые мы сейчас переживаем. Так что, как вы понимаете, этим летом продаж у нас тоже не было. Ситуация оказалась неожиданной и не прогнозируемой, и хотя это уже третий кризис, который переживает компания, прежде такого не был», объясняет Андрей Шарков.

Выправить финансовую ситуацию решили через выпуск многоразовых масок. «Буквально за сто часов было создано новое направление, закуплено оборудование, пока еще хоть что-то работало, были закуплены материалы, и моя компания занялась изготовлением масок барьерного типа. Так как у нас нет соответствующей сертификации для выпуска медицинских масок, то можно было выпускать барьерные маски, которые по своим свойствам не только не уступают медицинским, а в чем то их превосходят. На это были потрачены все запасы компании, но потом оборот пошел», вспоминает Андрей Шарков.

Помогают бизнесу и общественные организации. «С апреля 2020 года в петербургском отделении «Деловой России» была создана горячая линия правовой поддержки предпринимателей, в рамках которой предпринимателям города оказывается помощь в оформлении запросов в финансово-кредитные учреждения, для получения которой необходимо направить заявку в адрес Исполкома нашего регионального отделения с указанием реквизитов организации и запрашиваемой суммы беспроцентного кредита», поясняет исполнительный директор Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Александр Щелканов.