Участок дороги от ул. Алтаева до ул. Труда в Пскове отремонтируют до конца ноября. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации, Управление городского хозяйства Пскова заключило контракт на ремонт участка улицы Инженерной в Пскове.

Подрядчик - ООО «Дорожный отряд». Работы будут выполнены на дополнительные средства, которые получила Псковская область на ремонт дорог.

В порядок приведут участок магистрали от улицы Алтаева до улицы Труда. Протяженность отрезка составляет около 1,3 км.

Предстоит провести фрезерование существующего покрытия на глубину 9 см, разобрать асфальтобетонное покрытие вокруг люков колодцев, отрегулировать высоту крышек люков и заменить их. Затем на проезжей части будет выполнено устройство основания из щебня, двух слоев асфальтобетонного покрытия, обочины укрепят асфальтогранулятом с добавлением щебня. По завершении этих работ нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком со светоотражающими шариками.

Срок сдачи объекта — 30 ноября.