В дновской деревне построили новый мост

«Мост получился основательным и добротным, - отметил он - Единственное замечание – необходимо обработать спецсредством деревянный настил снизу и тем самым дополнительно защитить его от внешних воздействий, в том числе от влаги».

Новый мост жители деревни Искра хотели давно. Михаил Шауркин предложил им создать ТОС и поучаствовать в грантовом конкурсе. Администрация помогла разработать проект. По итогам первого этапа конкурса проект ТОСа «Искра» был признан победителем и получил грант в размере 200 000 рублей из областного бюджета. На эти средства и возвели новый мост.