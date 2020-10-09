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Общество

В дновской деревне построили новый мост

9 октября 2020 года, 16:03

В дновской деревне построили новый мост. Как сообщает газета «Дновец», качество моста оценил глава района Михаил Шауркин.

«Мост получился основательным и добротным, - отметил он - Единственное замечание – необходимо обработать спецсредством деревянный настил снизу и тем самым дополнительно защитить его от внешних воздействий, в том числе от влаги».

В дновской деревне построили новый мост

фото газеты

Новый мост жители деревни Искра хотели давно. Михаил Шауркин предложил им создать ТОС и поучаствовать в грантовом конкурсе. Администрация помогла разработать проект. По итогам первого этапа конкурса проект ТОСа «Искра» был признан победителем и получил грант в размере 200 000 рублей из областного бюджета. На эти средства и возвели новый мост.

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