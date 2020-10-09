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Политика / Власть

В санатории «Хилово» сменился директор

9 октября 2020 года, 15:18

В санатории «Хилово» сменился руководитель, рассказал председатель Псковского областного Совета профессиональных союзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live 9 октября.

В санатории «Хилово» сменился директор

Фото Псковского агентства информации

Директор санатория «Хилово» Игорь Феоктистов, которого назначили на должность в июле этого года, покинул свою должность досрочно. Он написал заявление по собственному желанию. По словам Игоря Иванова, Феоктистов возглавил профсоюзный курорт «Хилово» не в самый простой период: в июле еще действовали ограничительные меры из-за коронавируса.

«Поработав, он для себя проанализировал и понял, что ему ближе медицина. Он хочет заниматься не управлением, а медицинской практикой. Мы его решение уважаем и поддерживаем», - отметил председатель облсовпрофа. 

Заявление рассмотрят в понедельник на заседании президиума Псковского областного совета профсоюзов.

На этом же заседании участники утвердят нового управленца лечебно-профилактического учреждения «Хилово». Статус нового управляющего (исполняющий обязанности или сразу директор) и срок также определят в понедельник. По этому вопросу будет проведена дополнительная консультация с Федерацией независимых профсоюзов России, как вторым собственником.

На должность выдвинута одна кандидатура — заместитель председателя облсовпрофа Татьяна Бергер. 

«Она курировала экономический блок взаимодействия с учреждениями отдыха и оздоровления, она являлась председателем контрольно-ревизионной комиссии учреждения санатория «Хилово». Она понимает ситуацию, понимает кредитную нагрузку, которая сегодня есть в учреждении, ей знаком персонал», - рассказал Игорь Иванов. 

В настоящее время Бергер уже исполняет обязанности руководителя.

Кроме того, Игорь Иванов отметил, что загрузка санатория с учетом ограничительных мер высокая - порядка 500 отдыхающих.

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