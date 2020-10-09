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Политика / Власть

В 2022 году на улице Коммунальной в Пскове появится новый детский сад

9 октября 2020 года, 14:12
В 2022 году на улице Коммунальной в Пскове появится новый детский сад

Фото из Instagram-аккаунта Александра Коновалова

В 2022 году на улице Коммунальной в Пскове появится новый детский сад на 120 мест, сообщил Александр Коновалов в своем Instagram-аккаунте. В настоящий момент администрация города Пскова объявила электронный аукцион на строительство.

Планируется, что строительно-монтажные работы на участке, который в народе называют «ямой», закончат к декабрю 2021 года. Однако, объект введут в эксплуатацию не раньше первого квартала 2022 года.

Строительство садика будет вестись в рамках национального проекта «Демография». Начальная максимальная цена контракта - 100 млн рублей.

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