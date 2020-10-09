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Общество

Псковичи участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных»

9 октября 2020 года, 14:01

Псковичи участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных». Об этом «Псковской правде» рассказали псковские экоактивисты.

Акция пройдет в городе в субботу, 10 октября. Принести макулатуру можно будет к ТЦ «Империал» с 10 до 15. На вырученные от макулатуры средства будут закуплены продукты для животных и переданы в зоозащитную организацию «Шанс».

Жители проявляют интерес к акции, организаторам поступает много звонков с просьбой забрать макулатуру.

«Если вдруг у кого есть возможность помочь нам с транспортом и заехать хотя бы на один адрес, загрузить макулатуру и привезти ее на точку сбора к Империалу до 15 часов, мы будем очень вам благодарны! Мы прекрасно понимаем, что такие вопросы не решаются за 1 день! В следующий раз будем это обязательно учитывать!», - говорят экоактивисты.

Телефон для связи — 8 911 377 77 49

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