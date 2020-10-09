Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Семья

Ярмарка «Покровский торг» в Пскове пройдет в следующие выходные

9 октября 2020 года, 13:25

Ярмарка «Покровский торг» в Пскове пройдет в следующие выходные. Об этом сообщили организаторы ярмарки.

Изначально планировалось, что она пройдет в среду, 14 октября, но было решено перенести ее проведения на выходные дни. Таким образом, ярмарка пройдет в субботу, 17 октября, с 10.00 до 16.00 на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове (Некрасова, 33).

А призднику будет испечен яблочный пирог весом в 15 килограммов. Все желающие смогут приобрести по кусочку угощения за символическую плату.  Средства от продажи пирога пойдут на лечение Анечки Струковой из Печор с редким заболеванием «Синдром Ундины». Аня не может самостоятельно дышать во сне. Когда она ложится спать, ее подключают к аппарату ИВЛ, который помогает ей дышать.

Сейчас собраны средства на первую операцию по санации полости рта, в дальнейшем ей потребуется вторая операция по установке диафрагмального стимулятора, который поможет ей избавиться на всю жизнь от аппарата искусственной вентиляции легких и трубки, которая стоит в горле.

Реквизиты для помощи: карта «МИР» Сбербанк 2202200440129078 (смс на номер 900 с текстом Перевод 89113606224 сумма) карта мамы Ани Струковой Натальи Григорьевны.

Реквизиты для перечисления:

Получатель: СТРУКОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА

Номер счета: 40817810755008321868

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

К/с: 30101810500000000653

ИНН:7707083893

КПП:784243001

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В дновской деревне построили новый мост
Рекордный урожай зерновых собрали в Псковской области
В санатории «Хилово» сменился директор
В 2022 году на улице Коммунальной в Пскове появится новый детский сад
Псковичи участвуют в акции «Сдай макулатуру — накорми бездомных животных»
Скульптуру лучника установили в великолукском парке
За три года аудитория классической музыки в Пскове увеличилась в 2,5 раза
Еще один житель Псковской области умер от коронавируса
Псковичка Алина Виардо споет в шоу «Голос» на Первом канале

Комментарии

Авторизация
No comments
Ни шагу вперёд

Общество / Здоровье
9 октября 15:04

Ни шагу вперёд

Что стоит за болью в спине
«Мне бы в небо!»

Общество / Соцзащита
28 сентября 18:34

«Мне бы в небо!»

Российских инвалидов в рамках реабилитации учат летать и прыгать с парашютом
На пользу людям

Общество / Соцзащита
30 сентября 17:09

На пользу людям

О новых электронных сервисах рассказали псковичам