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Культура

За три года аудитория классической музыки в Пскове увеличилась в 2,5 раза

9 октября 2020 года, 11:36

Аудитория классической музыки в Псковской области выросла в 2,5 раза за последние три года, сообщила директор филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live 8 октября.

«Мы придерживаемся абсолютно другой линии, и вот уже три года мы даем исключительно классику. И за три года в два с половиной раза количество слушателей именно симфонического оркестра выросла», - отметила Елизавета Барышникова.

За три года аудитория классической музыки в Пскове увеличилась в 2,5 раза

Фото Псковского агентства информации

Кроме того, она рассказала о концерте «Кармина Бурана», который пройдет в БКЗ 17 октября. По словам директора филармонии, концерт жители Пскова услышать уже второй раз. В прошлом году организаторы получили большой отклик от псковичей, поэтому Барышникова рассматривает вариант введения «Кармина Бурана» в репертуар.

«То, что у нас был полностью продан зал, это практически уже норма. Но люди, когда уходили, были в восторге, и многие сказали о том, что хотели бы услышать это вновь. И мы решили, что, наверное, это такое произведение, которое вообще может стать репертуарным, повторяющимся из года в год либо повторяющимся два раза в год. Это действительно очень красивая музыка», - рассказала Елизавета Барышникова.

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