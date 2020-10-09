Главврач новой инфекционной больницы призвала псковичей к бдительности

Главный врач новой инфекционной больницы в Пскове Анастасия Повторейко призвала псковичей к бдительности. «Мы начали привыкать жить с коронавирусом, мы начали терять бдительность и сознательность», - написала врач-пульмонолог в Instagram лечебного учреждения.

«Так как коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем и имеет высокую контагиозность, заражение неизбежно! А дальше все зависит от сочетание факторов: напряженность иммунитета, концентрация вирусных частиц, фоновых заболеваний и т. д.» - отметила она. Спрогнозировать реакцию каждого человека на болезнь невозможно: кто-то болеет бессимптомно, а кто-то тяжело. По словам врача, есть даже необъяснимые случаи, которые не зависят от возраста или сопутствующих заболеваний.

«К сожалению, порой последствия заболевания намного серьезнее самой болезни. Есть ситуации, когда вроде бы и острый процесс прошел достаточно легко, но последствия в виде формирования пневмофиброза настолько значимы, что пациент становится инвалидом по легочной патологии, уже хронической. Много ли таких пациентов? К сожалению, немало!» - рассказала Анастасия Повторейко.

Также она призвала беречь себя и отметила, что в Европе снова ввели масочный режим. «Штрафы безумные! 400-1000€! Европейцы ценят свою жизнь, а мы?» - заключила главврач.