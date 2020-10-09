45 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

«Продолжаем держать эпидситуацию в регионе под контролем. В наших силах избежать осеннего всплеска заболеваний», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. За сутки 8 октября COVID-19 выявили у 45 человек.

Всего с начала пандемии заболели 5 тыс. 900 человек. В Пскове подтвердилось 27 случаев заболевания коронавирусом (всего 1 тыс. 909), а в Великих Луках — 4 (всего 1 тыс. 186). Также 4 заболевших выявили в Псковском (всего 486) и Островском (всего 409) районах. 3 диагноза COVID-19 подтвердили в Пушкиногорском районе (всего 31) и по 1 - в Великолукском (всего 239), Крсногородском (всего 53) и Пустошкинском (всего 23) районах.

За последние сутки поправились 26 человек. С начала пандемии от коронавируса выздоровели 4 тыс. 195 человек. Число умерших не изменилось — 66 человек.

«Соблюдайте требования. Будьте здоровы!» - добавил Михаил Ведерников.