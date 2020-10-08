Пришли окончательные результаты анализов великолукских школьников

Пришли окончательные результаты анализов и экспертиз великолукских школьников. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Тщательная экспертиза крови показала полное отсутствие токсических, отравляющих и химических веществ. Нет даже следов никотина», - рассказал глава региона.

Также он отметил, что проверка будет продолжаться до установления причины инцидента.

13 учеников почувствовали себя плохо во время школьной линейки в школе №7 города Великие Луки. С жалобами на головокружение и головную боль они были госпитализированы. Вечером 5 октября с такими же симптомами в больницу доставили ещё одного ребёнка.

Ранее врачи исключили версии о наркотическом воздействии, отравлении, реакции на проведённую вакцинацию. Никаких посторонних включений в крови и моче детей обнаружено не было.

8 октября детей выписали из больницы, угрозы для их здоровья нет.