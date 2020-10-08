В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу, сообщает корреспондент «Псковской правды». Малая архитектурная форма в центре парковой зоны на развилке улиц Леона Поземского и Труда появилась по инициативе депутатов Псковского областного Собрания.
Создал памятник архитектор Владимир Шуляковский. По задумке автора он отражает традиции Псковской Вечевой республики. На поверхность конструкции нанесены надписи, отражающие историю народовластия на Псковской земли: «вече», «губернское собрание», «советы», «собрание депутатов».
Торжественное открытие состоится позже.