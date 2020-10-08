В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу, сообщает корреспондент «Псковской правды». Малая архитектурная форма в центре парковой зоны на развилке улиц Леона Поземского и Труда появилась по инициативе депутатов Псковского областного Собрания.