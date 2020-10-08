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Культура / Наследие

В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу

8 октября 2020 года, 20:27

В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу, сообщает корреспондент «Псковской правды». Малая архитектурная форма в центре парковой зоны на развилке улиц Леона Поземского и Труда появилась по инициативе депутатов Псковского областного Собрания.

В сквере Народовластия в Пскове установили памятник Вечевому колоколу

Создал памятник архитектор Владимир Шуляковский. По задумке автора он отражает традиции Псковской Вечевой республики. На поверхность конструкции нанесены надписи, отражающие историю народовластия на Псковской земли: «вече», «губернское собрание», «советы», «собрание депутатов».

Торжественное открытие состоится позже.

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