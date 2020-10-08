Более 100 сообщений в директ получает Михаил Ведерников ежедневно

«Эти обращения как лакмусовая бумажка. Тем более, когда их поступает несколько по одной теме. Это четко говорит о том, что там есть какая-то проблема, с которой нужно разбираться», –подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, социальные сети являются хорошим каналом для обратной связи с населением. Они объективно показывают реакцию на деятельность властей.

На часть обращений Михаил Ведерников отвечает сам, а другую пересылает сотрудникам управления по работе с обращениями граждан.