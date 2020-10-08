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Политика / Власть

Более 100 сообщений в директ получает Михаил Ведерников ежедневно

8 октября 2020 года, 19:29
Более 100 сообщений в директ получает Михаил Ведерников ежедневно
Михаил Ведерников в программе «Евразия. Дословно»

От 100 до 150 обращений в Instagram рассматривает губернатор Псковской области Михаил Ведерников ежедневно. Об этом глава региона рассказал во время интервью в программе «Евразия. Дословно» на телеканале «Мир».

«Эти обращения как лакмусовая бумажка. Тем более, когда их поступает несколько по одной теме. Это четко говорит о том, что там есть какая-то проблема, с которой нужно разбираться», –подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, социальные сети являются хорошим каналом для обратной связи с населением. Они объективно показывают реакцию на деятельность властей.

На часть обращений Михаил Ведерников отвечает сам, а другую пересылает сотрудникам управления по работе с обращениями граждан.

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