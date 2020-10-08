10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе

60-летний водитель Renault обгонял УАЗ через сплошную полосу. После завершения маневра он зацепил обочину и выехал на встречку, где врезался во второй автомобиль. В следствии чего

«Патриот»

вылетел в кювет.

В УАЗе находились 44-летний мужчина и ребенок. Все были пристегнуты. На данный момент 10-летний пассажир доставлен в Псковскую областную больницу.

Водитель «Renault Logan» также пострадал в ДТП. Выяснилось, что владелец иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.