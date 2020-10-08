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Происшествия / ДТП

10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе

8 октября 2020 года, 19:14

В аварии в Печорском районе пострадал 10-летний ребенок, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка». ДТП с участием «Renault Logan» и «УАЗ-Патриот» произошло на 4 километре дороги Печоры - Качаново-Вышгородок-Пыталово 8 октября.

10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе

Фото Псковского агентства информации
10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе

Фото Псковского агентства информации
60-летний водитель Renault обгонял УАЗ через сплошную полосу. После завершения маневра он зацепил обочину и выехал на встречку, где врезался во второй автомобиль. В следствии чего «Патриот»  вылетел в кювет.

В УАЗе находились 44-летний мужчина и ребенок. Все были пристегнуты. На данный момент 10-летний пассажир доставлен в Псковскую областную больницу.

Водитель «Renault Logan» также пострадал в ДТП. Выяснилось, что владелец иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. 

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