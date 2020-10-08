10-летний ребенок пострадал в результате ДТП в Печорской районе

В аварии в Печорском районе пострадал 10-летний ребенок, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка». ДТП с участием «Renault Logan» и «УАЗ-Патриот» произошло на 4 километре дороги Печоры - Качаново-Вышгородок-Пыталово 8 октября.
В аварии в Печорском районе пострадал 10-летний ребенок, сообщили в Telegram-канале «Псковская сводка». ДТП с участием «Renault Logan» и «УАЗ-Патриот» произошло на 4 километре дороги Печоры - Качаново-Вышгородок-Пыталово 8 октября.
В УАЗе находились 44-летний мужчина и ребенок. Все были пристегнуты. На данный момент 10-летний пассажир доставлен в Псковскую областную больницу.
Водитель «Renault Logan» также пострадал в ДТП. Выяснилось, что владелец иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.