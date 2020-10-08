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Транспорт / Инфраструктура

Троицкий мост временно закроют в Пскове

8 октября 2020 года, 17:42

В Пскове временно закроют для транспорта Троицкий мост, участок улицы Леона Поземского между улицами Олега Кошевого и Милицейской, участок улицы Труда между улицами Леона Поземского и Школьной, улица Волкова. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, проезд будет запрещён с 6:00 10 октября до 24:00 11 октября.

Перекрытие проезжей части связано с проведением работ по замене инженерных сетей и восстановлению дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

В качестве объезда предлагаются мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

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