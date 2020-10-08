Парламентские фракции согласовали проект схемы избирательных округов в Псковской области

Политические фракции в региональном парламенте согласовали проект схемы округов, по которой пройдут выборы в следующий созыв Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Решение приняли коллегиально на встрече Избирательной комиссии региона с представителями политических партий и муниципалитетов. Далее проект поступит на рассмотрение законодательного органа.

«Мы выбрали вариант, который соответствовал бы целостности территории, количеству избирателей, компактности проживания, логике объединения районов. Этот вариант мы направили на обсуждение во фракции областного Собрания, в города Псков и Великие Луки», - рассказал председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов. По его словам, этот проект наиболее приемлемый из всех, которые предложила системой ГАС «Выборы».

По предложению муниципалитетов были перераспределены две участковые избирательные комиссии в Пскове и уточнены границы округа в Великих Луках, чтобы не было деления улицы на части. «Замечания мы учли, нашли консенсус, на сегодня у нас есть одобрение по нарезке округов. Вопросов не возникает», - заметил руководитель избиркома.

«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали проект схемы без замечаний, а «Яблоко» предложило три других варианта, которые отклонили по причине численного несоответствия избирателей в получившихся округах.