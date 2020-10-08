Парламентские фракции согласовали проект схемы избирательных округов в Псковской области

Политические фракции в региональном парламенте согласовали проект схемы округов, по которой пройдут выборы в следующий созыв Псковского областного Собрания депутатов, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального парламента. Решение приняли коллегиально на встрече Избирательной комиссии региона с представителями политических партий и муниципалитетов. Далее проект поступит на рассмотрение законодательного органа.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
«Мы выбрали вариант, который соответствовал бы целостности территории, количеству избирателей, компактности проживания, логике объединения районов. Этот вариант мы направили на обсуждение во фракции областного Собрания, в города Псков и Великие Луки», - рассказал председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов. По его словам, этот проект наиболее приемлемый из всех, которые предложила системой ГАС «Выборы».
По предложению муниципалитетов были перераспределены две участковые избирательные комиссии в Пскове и уточнены границы округа в Великих Луках, чтобы не было деления улицы на части. «Замечания мы учли, нашли консенсус, на сегодня у нас есть одобрение по нарезке округов. Вопросов не возникает», - заметил руководитель избиркома.
«Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали проект схемы без замечаний, а «Яблоко» предложило три других варианта, которые отклонили по причине численного несоответствия избирателей в получившихся округах.
Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов
Первые 4 номера получат Псковские округа, следующие два – великолукские. Далее номера будут распределяться с севера на юг: округ №7 объединит Гдовский и Псковский районы, №8 – Дновский, Струго-Красненский, Плюсский и Порховский, №9 – Новоржевский, Островский и Пушкиногорский, №10 – Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский, №11 – Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий, №12 – Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский, №13 – Невельский, Пустошкинский и Себежский районы.
«Если других предложений и дополнений не будет, можно взять этот вариант схемы и нумерации за основу. По результатам сегодняшнего совещания мы наметили на завтра заседание Избирательной комиссии Псковской области, где объединим все предложения и направим проект постановления в Собрание», - подчеркнул Игорь Сопов.
Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил руководителей фракций за работу с предложенной схемой, за четкую позицию и замечания.