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Общество / Здоровье

8 октября в Пскове три класса перевели на «дистанционку» из-за коронавируса

8 октября 2020 года, 16:52

8 октября в Пскове на дистанционное обучение из-за коронавируса отправили три класса, сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на начальника управления образования администрации города Пскова Анну Кузыченко. На дистанционное обучение перевели по одному классу из гуманитарного лицея, школ №1 и №2.

8 октября в Пскове три класса перевели на «дистанционку» из-за коронавируса
Коронавирусом заболели 3 ученика, которые были контактны с инфицированными родителями. «Дети, чьи родители имеют подтвержденный диагноз коронавирус, сдали тест, и он подтвердился», - отметила Анна Кузыченко.

Всех, кто контактировал с заболевшими, перевели на самоизоляцию по решению Роспотребнадзора. В скором времени у них возьмут тест на коронавирус.

По словам Анны Кузыченко, на сегодняшний день в Пскове на карантине находятся 9 классов в 7 школах. «Всего в городе 25,5 тысяч обучающихся, а болеют только 9 школьников», - подчеркнула она. 

 Кроме того, в городе есть один случай заражения в группе детского сада № 37 «Кораблик».

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