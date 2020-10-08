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Происшествия / ЧП

Учеников великолукской школы №7 выписали из больницы

8 октября 2020 года, 16:46

Учеников школы №7, которые попали в больницу 5 октября, выписали из стационара. Об этом пишет официальный Телеграм-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

В сообщении отмечается, что дети здоровы и никаких рисков нет.

Учеников великолукской школы №7 выписали из больницы

Фото из Instagram губернатора

13 учеников почувствовали себя плохо во время школьной линейки. С жалобами на головокружение и головную боль они были госпитализированы. Вечером 5 октября с такими же симптомами в больницу доставили ещё одного ребёнка.

Проведённые исследования пока не выявили причину плохого самочувствия детей. Не подтвердили версии о наркотическом воздействии, отравлении, реакции на проведённую вакцинацию. Никаких посторонних включений в крови и моче детей обнаружено не было.

Кроме того, не найдено отклонений от нормы в воде и в воздухе в образовательном учреждении.

По факту произошедшего в школе Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 

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