В тур по Псковской области отправился телеведущий Михаил Кожухов

В тур по Псковской области отправился телеведущий, журналист-международник, путешественник Михаил Кожухов. Утром 8 октября в Пскове вместе с участниками экспедиции он посетил кофейню «Кофе с Кикоиным». Фото со знаменитым гостем размещено на странице кафе в Instagram.

Экспедиция Клуба путешествий Михаила Кожухова пробудет в регионе до 11 октября.

В первый день туристы отправились в Пушкинские Горы, где у них запланировано посещение могилы А. С. Пушкина, усадьбы Тригоркое, поездка к художнику Игорю Шаймарданову.

Но второй день намечены экскурсия по Михайловскому и к домику, где жил Сергей Довлатов, во второй половине дня — осмотр Острова и Изборска.

В программе третьего дня тура значится посещение Печор, усадьбы народа сето и просмотр спектакля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Завершится поездка знакомством с Псковом и его достопримечательностями.