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Политика / Власть

Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа

8 октября 2020 года, 16:36
Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа

Фото пресс-службы администрации Псковской области
С 28-й годовщиной поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное мероприятие прошло 8 октября у здания регионального управления Росгвардии.

В начале церемонии участники возложили цветы к памятной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, который погиб в 1996 году в Чеченской республике.

Глава региона заметил, что подразделение СОБР заслуженно считают элитным, а его сотрудники, которых отбирают по особым физическим и морально-волевым критериям, выполняют самые сложные задания. «Ваша служба связана с риском, зачастую требует сверхчеловеческих усилий, постоянной концентрации. Вы обеспечиваете спокойствие и безопасность жителей Псковской области, являясь примером мужества и стойкости. Ваша самоотверженная служба — это залог общественной безопасности, защиты интересов нашего региона и нашего государства», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор выделил ветеранов СОБР. Он поблагодарил их за хороший пример мужества, стойкости и преданности Родине.

Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также Михаил Ведерников вручил Почетную грамоту и благодарственные письма лучшим бойцам. «Администрация Псковской области будет и дальше делать все возможное, чтобы вы служили в комфортных и достойных условиях, а ваши семьи чувствовали внимание и поддержку государства и региона», — пообещал он.


Далее слово перешло к начальнику Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Псковской области Игорю Иванову. «Обеспечение законности и правопорядка требует постоянного повышения уровня профессиональной подготовки. Убежден, что, сохраняя связь и преемственность поколений, личный состав специального отряда быстрого реагирования и впредь будет делать все возможное для дальнейшего укрепления правопорядка как на территории Псковской области, так и за ее пределами», — отметил он и также вручил награды специалистам подразделения.

Также личный состав поздравил врио начальника полиции УМВД России по Псковской области Леонид Бураковский. Он отметил, что СОБР имеет большое значение для региона в сохранение стабильности и спокойствия.

Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После торжественной церемонии губернатор с руководством специального отряда прошли по служебным помещениям регионального управления Росгвардии. Там Михаилу Ведерникову показали имеющиеся моделями вооружения и экипировки, в том числе российского производства. После чего он побывал в Центре психологической помощи и реабилитации.

С начала 2020 года личный состав СОБР Управления Росгвардии по Псковской области более 80 раз участвовал в специальных операциях, на которых задержали около 150 граждан и изъяли 15 образцов огнестрельного оружия.

Специальные отряды быстрого реагирования создали Указом Президента Российской Федерации 8 октября 1992 года для борьбы с организованной преступностью, бандитскими формированиями и незаконными вооруженными группировками. С 5 апреля 2016 года отряды СОБР включены в структуру Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

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