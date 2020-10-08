Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа

С 28-й годовщиной поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. Торжественное мероприятие прошло 8 октября у здания регионального управления Росгвардии.

В начале церемонии участники возложили цветы к памятной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, который погиб в 1996 году в Чеченской республике.

Глава региона заметил, что подразделение СОБР заслуженно считают элитным, а его сотрудники, которых отбирают по особым физическим и морально-волевым критериям, выполняют самые сложные задания. «Ваша служба связана с риском, зачастую требует сверхчеловеческих усилий, постоянной концентрации. Вы обеспечиваете спокойствие и безопасность жителей Псковской области, являясь примером мужества и стойкости. Ваша самоотверженная служба — это залог общественной безопасности, защиты интересов нашего региона и нашего государства», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор выделил ветеранов СОБР. Он поблагодарил их за хороший пример мужества, стойкости и преданности Родине.