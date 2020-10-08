Весенняя ветреница распустилась в осеннем Полистовском заповеднике

Аномально тёплая осень в Псковскую область приходит второй год подряд. Это и дало возможность зацвести одному из первых цветов весны уже в третий раз за год. «В осеннем Полистовье весеннее цветение первоцвета!» - отметили сотрудники заповедника.

По их словам, такое случается часто, если стоит тёплая погода осенью. Кроме того, они заметили, что на цветы это никак не повлияет: их почки сохранятся и они снова зацветут весной.