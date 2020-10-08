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Общество / Здоровье

Средства от продажи гигантского яблочного пирога направят на лечение трехлетней печерянки

8 октября 2020 года, 12:56

Деньги, собранные от продажи 15-килограммового яблочного пирога на ярмарке «Покровский торг» в Пскове, направят на лечение трехлетней Ани Струковой из Печор, сообщили «Псковской правде» организаторы. Благотворительная акция пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове (улица Некрасова, 33) 17 октября. Кусочек пирога за символическую плату сможет приобрести каждый желающий. 

Средства от продажи гигантского яблочного пирога направят на лечение трехлетней печерянки

Фото из группы Подворья Псково-Печерского монастыря в Пскове во Вконтакте

У девочки из Печор редкое заболевание - «Синдромом Ундины». Перед сном Аню подключают к аппарату ИВЛ, потому что она не может самостоятельно дышать во сне. Средства на ее лечение собирают уже не один год.

Собранную сумму потратят на установку диафрагмального стимулятора. Первая операция позволит избавиться от аппарата искусственной вентиляции лёгких и трубочки, которая стоит в горле, на всю жизнь.

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