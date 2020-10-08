Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика / Власть

В Пскове началась выездная стажировка Минпромторга России

8 октября 2020 года, 12:15
В Пскове началась выездная стажировка Минпромторга России

Фото Псковского агентства информации

8 октября в Пскове началась двухдневная выездная стажировка Минпромторга России, сообщает Псковское агентство информации. Присутствующих поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС.

«Хочу выразить благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову и всей команде министерства», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что Минпромторг курирует и оказывает поддержку промышленности и экономике Псковской области. Губернатор рассказал, что в стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, участвуют 150 человек.

«Я уверен, что это хорошая возможность узнать детали, инструменты промышленного комплекса», – поделился Михаил Ведерников. Также он пожелал плодотворной работы и приятного пребывания на территории Пскова и призвал участников пользоваться своими возможностями эффективно.

Программа выездной федеральной стажировки по программе «Федеральная практика» в Северо-западном федеральном округе

8 октября

10:00-10:30 - Пленарное заседание федеральной стажировки в Северо-западном федеральном округе

- Приветственное слово Заместителя Губернатора Псковской Области

Н. А. Салагаевой

- Приветственное слово Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России

- Приветственное слово представителя аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе

10:30-11:30 - Региональная промышленная политика

- Выступление Заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Р.Р. Мингазова «О мерах поддержки региональной промышленной политики»

- Обсуждение

11:45-13:15 - Региональная промышленная инфраструктура

- Выступление и. о. начальника отдела проектов территориального развития Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Л. В. Данилова «О мерах государственной поддержки региональной промышленной инфраструктуры и синхронизации федерального и регионального законодательства в указанной сфере»

- Выступление директора Ассоциации кластеров и технопарков А. В. Шпиленко

- Обсуждение

13:15-14:15 - Промышленные кластеры

- Выступление директора Ассоциации кластеров и технопарков А. В. Шпиленко

- Обсуждение

15:00-16:30 - Федеральные меры поддержки промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России А. В. Матушанского по общесистемным мерам государственной поддержки (СПИК, НИОКР)

- Выступление заместителя директора Фонда развития промышленности Российской Федерации А. А. Бринёвой на тему: «Фонд развития промышленности. Возможности финансирования и поддержки проектов»

- Обсуждение

16:30-17:30 - Меры поддержки экспорта

- Выступление заместителя директора Департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта А. С. Сухарева по вопросу реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

- Выступление представителя Российской экспортного центра О. В. Радионова по вопросу «Взаимодействие Группы РЭЦ с региональными органами исполнительной власти в сфере развития экспортной деятельности»

- Обсуждение

17:45-18:45 - Развитие судостроительной промышленности

- Выступление начальника отдела ценообразования и экономического анализа Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России В. А. Нецветаева «Перспективы развития судостроительной промышленности. Меры государственной поддержки».

- Обсуждение

9 октября

09:00-09:45 - Развитие автомобилестроения

- Выступление представителя заместителя директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Г. Г. Цыба «О локализации автомобильного производства в Российской Федерации»

- Обсуждение

09:45-10:30 - Развитие легкой промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России А. Г. Кокоева «О мерах государственной поддержки»

- Обсуждение

10:45-11:30 - Развитие химико-технологического комплекса

- Выступление заместителя директора Департамента химико-технологического и биоинженерных технологий Минпромторга России П. В. Филаткина «Развитие химической промышленности России в задачах текущего периода.

- Обсуждение

11:30-12:15 - Развитие авиационной промышленности

- Выступление Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Д. А. Лысогорского «Авиационная промышленность».

- Обсуждение

12:15-12:45 - Машиностроение (энергетическое, нефтегазовое)

- Выступление начальника отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Б. В. Марковцева «О состоянии энергетического машиностроения в Российской Федерации»

- Обсуждение

13:45-14:30 - Развитие фармацевтической и медицинской промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России О. А. Покидышевой «О стратегическом развитии фармацевтической промышленности»

- Обсуждение

14:30-15:15 - Металлургия и материалы (строительные материалы)

- Выступление заместителя директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России В. Л. Демидова «Перспективы развития металлургической промышленности. Меры государственной поддержки».

-  Обсуждение

15:15-16:00 - Цифровая маркировка товаров

- Выступление заместителя директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России О. В. Тухватулина «О введении маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации»

- Обсуждение

16:15-17:00 - Радиоэлектронная промышленность

- Выступление заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России О. Н. Брянды «О перспективах развития радиоэлектронной промышленности»

- Обсуждение

17:00-17:30 - Машиностроение (сельскохозяйственное, пищевое, специализированное)

- Выступление начальника отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России С. В. Продановой «Текущее состояние и перспективы развития сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения» 

- Обсуждение

17:30-18:00 - Развитие промышленного туризма

- Выступление Руководителя проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» О. И. Шандуренко «О методологии развития промышленного туризма в субъектах Российской Федерации»

- Обсуждение

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

8 октября в Пскове три класса перевели на «дистанционку» из-за коронавируса
Учеников великолукской школы №7 выписали из больницы
В тур по Псковской области отправился телеведущий Михаил Кожухов
Михаил Ведерников поздравил бойцов с 28-й годовщиной образования СОБРа
Весенняя ветреница распустилась в осеннем Полистовском заповеднике
Средства от продажи гигантского яблочного пирога направят на лечение трехлетней печерянки
Подготовлена заявка на присвоение Печорам статуса территории опережающего развития
3,5 млн рублей разыгрывают для целевой поддержки бизнеса в Печорах
Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор

Комментарии

Авторизация
No comments
С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политика / Выборы
28 сентября 10:12

С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Выборы в Госдуму и областное Собрание уже на горизонте
Нарезка «депутатская»

Политика / Власть
15 сентября 20:58

Нарезка «депутатская»

Псковские парламентарии приняли решение о сокращении своей численности
Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Политика / Выборы
11 сентября 09:17

Игорь Сопов: Жареных фактов мы вам представить не можем

Председатель облизбиркома рассказал об особенностях муниципальной избирательной кампании