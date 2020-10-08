В Пскове началась выездная стажировка Минпромторга России

8 октября в Пскове началась двухдневная выездная стажировка Минпромторга России, сообщает Псковское агентство информации. Присутствующих поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС.

«Хочу выразить благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову и всей команде министерства», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что Минпромторг курирует и оказывает поддержку промышленности и экономике Псковской области. Губернатор рассказал, что в стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, участвуют 150 человек.

«Я уверен, что это хорошая возможность узнать детали, инструменты промышленного комплекса», – поделился Михаил Ведерников. Также он пожелал плодотворной работы и приятного пребывания на территории Пскова и призвал участников пользоваться своими возможностями эффективно.

Программа выездной федеральной стажировки по программе «Федеральная практика» в Северо-западном федеральном округе

8 октября

10:00-10:30 - Пленарное заседание федеральной стажировки в Северо-западном федеральном округе

- Приветственное слово Заместителя Губернатора Псковской Области

Н. А. Салагаевой

- Приветственное слово Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России

- Приветственное слово представителя аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-западном федеральном округе

10:30-11:30 - Региональная промышленная политика

- Выступление Заместителя директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Р.Р. Мингазова «О мерах поддержки региональной промышленной политики»

- Обсуждение

11:45-13:15 - Региональная промышленная инфраструктура

- Выступление и. о. начальника отдела проектов территориального развития Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Л. В. Данилова «О мерах государственной поддержки региональной промышленной инфраструктуры и синхронизации федерального и регионального законодательства в указанной сфере»

- Выступление директора Ассоциации кластеров и технопарков А. В. Шпиленко

- Обсуждение

13:15-14:15 - Промышленные кластеры

- Выступление директора Ассоциации кластеров и технопарков А. В. Шпиленко

- Обсуждение

15:00-16:30 - Федеральные меры поддержки промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России А. В. Матушанского по общесистемным мерам государственной поддержки (СПИК, НИОКР)

- Выступление заместителя директора Фонда развития промышленности Российской Федерации А. А. Бринёвой на тему: «Фонд развития промышленности. Возможности финансирования и поддержки проектов»

- Обсуждение

16:30-17:30 - Меры поддержки экспорта

- Выступление заместителя директора Департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта А. С. Сухарева по вопросу реализации федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

- Выступление представителя Российской экспортного центра О. В. Радионова по вопросу «Взаимодействие Группы РЭЦ с региональными органами исполнительной власти в сфере развития экспортной деятельности»

- Обсуждение

17:45-18:45 - Развитие судостроительной промышленности

- Выступление начальника отдела ценообразования и экономического анализа Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России В. А. Нецветаева «Перспективы развития судостроительной промышленности. Меры государственной поддержки».

- Обсуждение

9 октября

09:00-09:45 - Развитие автомобилестроения

- Выступление представителя заместителя директора Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Г. Г. Цыба «О локализации автомобильного производства в Российской Федерации»

- Обсуждение

09:45-10:30 - Развитие легкой промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России А. Г. Кокоева «О мерах государственной поддержки»

- Обсуждение

10:45-11:30 - Развитие химико-технологического комплекса

- Выступление заместителя директора Департамента химико-технологического и биоинженерных технологий Минпромторга России П. В. Филаткина «Развитие химической промышленности России в задачах текущего периода.

- Обсуждение

11:30-12:15 - Развитие авиационной промышленности

- Выступление Директора Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Д. А. Лысогорского «Авиационная промышленность».

- Обсуждение

12:15-12:45 - Машиностроение (энергетическое, нефтегазовое)

- Выступление начальника отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Б. В. Марковцева «О состоянии энергетического машиностроения в Российской Федерации»

- Обсуждение

13:45-14:30 - Развитие фармацевтической и медицинской промышленности

- Выступление заместителя директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России О. А. Покидышевой «О стратегическом развитии фармацевтической промышленности»

- Обсуждение

14:30-15:15 - Металлургия и материалы (строительные материалы)

- Выступление заместителя директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга России В. Л. Демидова «Перспективы развития металлургической промышленности. Меры государственной поддержки».

- Обсуждение

15:15-16:00 - Цифровая маркировка товаров

- Выступление заместителя директора Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России О. В. Тухватулина «О введении маркировки товаров средствами идентификации в Российской Федерации»

- Обсуждение

16:15-17:00 - Радиоэлектронная промышленность

- Выступление заместителя директора Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России О. Н. Брянды «О перспективах развития радиоэлектронной промышленности»

- Обсуждение

17:00-17:30 - Машиностроение (сельскохозяйственное, пищевое, специализированное)

- Выступление начальника отдела машиностроения для пищевых и перерабатывающих производств Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России С. В. Продановой «Текущее состояние и перспективы развития сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения»

- Обсуждение

17:30-18:00 - Развитие промышленного туризма

- Выступление Руководителя проекта АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» О. И. Шандуренко «О методологии развития промышленного туризма в субъектах Российской Федерации»

- Обсуждение