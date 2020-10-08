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Экономика / Деньги

Подготовлена заявка на присвоение Печорам статуса территории опережающего развития

8 октября 2020 года, 11:46

Власти Псковской области подготовили заявку на придание городу Печоры статуса территории опережающего социально-экономического развития. «Рассчитываем, что она будет поддержана Правительством», - заявил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 8 октября.

Подготовлена заявка на присвоение Печорам статуса территории опережающего развития

Фото Псковского агентства информации

В августе прошлого года Печоры получили статус моногорода. Теперь он может рассчитывать на поддержку по линии Минэкономразвития и Фонда моногородов.

В частности, есть программы представители бизнеса. Как рассказал Андрей Михеев, уже сейчас инвесторам, которые намерены развивать бизнес в Печорах, предлагается заем в размере до 1 млрд рублей. Таким образом, поддержку могут получить довольно крупные проекты, заметил гость эфира. 

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