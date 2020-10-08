3,5 млн рублей разыгрывают для целевой поддержки бизнеса в Печорах

3,5 миллиона рублей разыгрывают для целевой поддержки бизнеса в Печорах, сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в эфире ПАИ-live 8 октября.

«После приобретения статуса моногорода в прошлом году, в рамках национального проекта по поддержке малого предпринимательства, нам выделена субсидия на целевую поддержку бизнеса в муниципальном образовании «Печоры», – рассказал Андрей Михеев.

Он заметил, что такую сумму муниципалитет получил впервые. Субсидию смогут получить 3-4 проекта.

На сегодняшний день проходит конкурс на отбор заявок на получение поддержки. «Я надеюсь, что до конца октября конкурсная процедура завершится и счастливчики получат заслуженную награду», - сказал Андрей Михеев.