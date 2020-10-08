Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор

Увеличить число специалистов по всем направлениям и организовать работы в 2-3 смены на строительстве социального городка в Пскове поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В ходе рабочего совещания по вопросам строительства соцгородка, которое ведётся по региональному проекту «Старшее поколение» направления «Демография», глава региона выразил обеспокоенность низкими темпами работ. «Есть проблемы с проектом, документами. Надо искать возможности для их решения, двигаться в сторону завершения работ. При этом все спорные вопросы должны решаться не днями и неделями, а в течение нескольких часов», — заявил он.

Генеральный директор ООО «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров заверил, что все задействованные специалисты осознают ответственность за соблюдение сроком строительства, однако, добавил он, проблемы возникают не только с документами, но и материалами. Подрядчик рассчитывал на местных производителей камня, однако, продукция не прошла экспертизу и пришлось искать другого поставщика. «Сейчас материал на стройплощадку доставлен. И на этой неделе к 50-ти специалистам, которые сейчас трудятся на объекте, добавятся еще 10 каменщиков», — проинформировал Дмитрий Назаров.