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Недвижимость / Строительство

Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор

8 октября 2020 года, 10:59

Увеличить число специалистов по всем направлениям и организовать работы в 2-3 смены на строительстве социального городка в Пскове поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе рабочего совещания по вопросам строительства соцгородка, которое ведётся по региональному проекту «Старшее поколение» направления «Демография», глава региона выразил обеспокоенность низкими темпами работ. «Есть проблемы с проектом, документами. Надо искать возможности для их решения, двигаться в сторону завершения работ. При этом все спорные вопросы должны решаться не днями и неделями, а в течение нескольких часов», — заявил он.

Генеральный директор ООО «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров заверил, что все задействованные специалисты осознают ответственность за соблюдение сроком строительства, однако, добавил он, проблемы возникают не только с документами, но и материалами. Подрядчик рассчитывал на местных производителей камня, однако, продукция не прошла экспертизу и пришлось искать другого поставщика. «Сейчас материал на стройплощадку доставлен. И на этой неделе к 50-ти специалистам, которые сейчас трудятся на объекте, добавятся еще 10 каменщиков», — проинформировал Дмитрий Назаров. 

Организовать работы в 2-3 смены на строительстве соцгородка в Пскове поручил губернатор

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Он также сообщил, что сейчас в построенных корпусах подается отопление, идёт прокладка электрических сетей, прорабатывается вопрос поставки лифтов. В ближайшее время начнётся вертикальная планировка участка, затем — благоустройство.

Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов обратил внимание, что некоторые работы и процессы могут вестись параллельно, например, строительство новых корпусов городка и отделочные работы в уже возведённых.

Михаил Ведерников согласился с замечанием Сергея Грахова и поручил максимально запараллелить работы.

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