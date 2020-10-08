Новые случаи коронавируса выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

Новые случаи коронавируса 7 октября выявили девяти муниципалитетах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице Instagram.
11 заражённых добавились в Пскове (всего 1 тыс. 882), по 8 — в Великих Луках (всего 1 тыс. 182) и Бежаницком районе (всего 78), 3 — в Невельском районе (всего 193). По два новых случая выявлены в Новосокольническом (всего 153) и Куньинском (всего 55) районах, по одному — в Опочецком (всего 108), Палкинском (всего 64) и Пушкиногорском (всего 20) районах.