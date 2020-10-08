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Общество / Здоровье

Новые случаи коронавируса выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

8 октября 2020 года, 09:50

Новые случаи коронавируса 7 октября выявили девяти муниципалитетах Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице  Instagram.

11 заражённых добавились в Пскове (всего 1 тыс. 882), по 8 — в Великих Луках (всего 1 тыс. 182) и Бежаницком районе (всего 78), 3 — в Невельском районе (всего 193). По два новых случая выявлены в Новосокольническом (всего 153) и Куньинском (всего 55) районах, по одному — в Опочецком (всего 108), Палкинском (всего 64) и Пушкиногорском (всего 20) районах.

Новые случаи коронавируса выявлены в девяти муниципалитетах Псковской области

Всего за сутки выявили 37 новых заражённых и общее количество заболевших в Псковской области выросло до 5 тыс. 855. «Сегодня заметный спад числа заражённых. Ваша дисциплина и ответственность помогают спасти жизни», - отметил глава региона.

Выздоровели с начала пандемии 4 тыс. 169 человек, в том числе 28 были выписаны из медучреждений 7 октября. В регионе зафиксированы 66 летальных исходов.

В Псковской области уже провели 107 тыс. 597 исследований на выявление заболевания.  

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