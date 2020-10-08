Более 76 млн рублей украли петербуржцы у 175 человек, включая жителей Псковской области

В Псковской области заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух петербуржцев, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе прокуратуры Псковской области. За три года они мошенническим путем похитили более 76,7 миллионов рублей у 175 человек.

Обвиняемые были частью преступной группы, которая создала два кредитно-потребительских кооператива: один - в Великих Луках, второй - в городе Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и на территории Ленинградской области. Преступники с 2015 по 2018 предлагали потерпевшим вложить средства в их организацию и получить доход от 18 до 25 % годовых. Вкладчикам они обещали инвестировать в высокодоходные сферы деятельности.

Первое время мошенники выплачивали клиентам обещанные деньги, таким образом получая новые средства от этих же людей и привлекая других жертв. Полученные деньги участники преступной группы присваивали себе и тратили по своему усмотрению.

Уголовное дело, возбуждённое по части 4 статьи 159 УК РФ, направлено в Великолукский городской суд. Обвиняемым грозит срок до 10 лет лишения свободы. Остальные участники преступной группы в розыске.