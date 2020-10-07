Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Начался ремонт путепровода через Северный обход города Пскова

7 октября 2020 года, 21:24

К ремонту путепровода через Северный обход города Пскова на 2-ом км дороги Псков — Ваулино — Торошино в Псковском районе приступила подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова». Рабочие демонтируют барьерное ограждение на мосту и развязке, выполняют устройство уширения из плит, а также устанавливают знаки и направляющие устройства для организации безопасного движения транспорта по развязке на время выполнения работ по замене балок.

Начался ремонт путепровода через Северный обход города Пскова

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Кроме того, подрядчик производит работы по восстановлению упора и укреплению конуса путепровода, разборке деформационных швов, замене прикормочных водоотводных блоков на подходах к мосту.

Ремонт путепровода проводится в связи с повреждением балок пролетного строения при дорожно-транспортном происшествии. На эти цели из областного бюджета выделено 40,5 млн рублей. В перечень работ входит замена 4 балок, локальный ремонт бетонных поверхностей балок и обработка специальным защитным составом. На мостовом полотне будет проведено фрезерование старого покрытия, устройство гидроизоляции, укладка нового асфальтобетонного покрытия. Подрядчик также отремонтирует тротуары и лестничные сходы, установит барьерное ограждение.

Заказчиком ремонта выступает Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Срок сдачи объекта — 31 июля 2021 года.

Автомобильная дорога Псков — Ваулино — Торошино относится к 4-й технической категории. Длина участка ремонта составляет 92 метра, из них длина искусственного сооружения — около 54 метров.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников о нацпроектах: Лимит на ошибки исчерпан
Наркотиков и психотропных веществ в анализах великолукских школьников не обнаружили
Руководителю комитета по образованию Псковской области объявлено неполное служебное соответствие
Центром промышленности СЗФО станет Псковская область
С инициативой об удвоении зарплат в особых экономических зонах выступит Псковская область
Вице-губернатор: Экономика Псковской области чувствует себя лучше, чем четыре месяца назад
Братчиков не уверен, что парк аттракционов возле «Таблетки» в Пскове сохранится
Новые торговые площади планируются вместо снесённого на Четырёх углах в Пскове рынка
Братчиков объяснил, почему на Четырех углах в Пскове невыгодна жилая застройка

Комментарии

Авторизация
No comments
Зелененький он был

Транспорт / Автопарк
28 сентября 17:54

Зелененький он был

Небывалая партия автобусов поступит в регион до конца года
ОСАГО без техосмотра во время карантина

Транспорт / Автопарк
16 июня 13:27

ОСАГО без техосмотра во время карантина

Как оформить электронный полис ОСАГО без диагностической карты и техосмотра онлайн?

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий