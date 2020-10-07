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Общество

Михаил Ведерников о нацпроектах: Лимит на ошибки исчерпан

7 октября 2020 года, 21:01

Уровень исполнения нацпроектов в Псковской области — 60%, данный показатель выше аналогичного за прошлый год, но ниже общероссийского. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом губернатор Михаил Ведерников заявил 7 октября на совещании по вопросу реализации нацпроектов в области.

Михаил Ведерников о нацпроектах: Лимит на ошибки исчерпан

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«Время переговоров давно прошло. На протяжении года у всех было время, чтобы провести работу над ошибками и совместный поиск решений. И справедливости ради, большинство использовали его достаточно эффективно», — подчеркнул глава региона. При этом он добавил, что «лимит на ошибки исчерпан и временных люфтов больше нет».

Обращаясь к участникам совещания, глава региона подчеркнул, что на завершение всех поставленных задач времени остается все меньше, вызовов и рисков при этом, наоборот, становится больше.

Губернатор акцентировал внимание, что с учетом сложной эпидемической обстановки достижение целевых показателей в последние месяцы будет серьезным испытанием для всех специалистов. Снижение темпов работы также произошло на фоне изменения показателей национальных проектов на федеральном уровне.

«Новые планы будут представлены в правительстве РФ, и наши коллеги, безусловно, при их изменении будут учитывать результаты регионов на текущие даты. Наступил тот самый момент, о котором мы с вами несколько раз говорили летом, и не все подошли к нему подготовленными», — заметил губернатор. В середине ноября также начнется проверка показателей нацпроектов в регионах по текущему году со стороны федерального центра. Учитывая особое внимание, которое уделяет президент РФ этому направлению, результаты будут оцениваться максимально беспристрастно.

Вопросом для рассмотрения также стала организация постпроектного мониторинга в районах. Специалистами Управления проектной деятельности региональной администрации были совершены выезды на 76 действующих объектов в 12 муниципалитетах, где зафиксирован ряд недостатков. На местах проведена разъяснительная работа с районными властями по организации претензионной работы и гарантийному обслуживанию.

Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что грамотная эксплуатация объектов — важнейший элемент реализации региональных проектов. Губернатор поручил специалистам администрации региона детально проработать с районами вопросы постоянного комплексного контроля над состоянием объектов, а также привлечения подрядчиков для своевременного исправления всех недочетов.

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