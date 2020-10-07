Наркотиков и психотропных веществ в анализах великолукских школьников не обнаружили

Наркотиков и психотропных веществ в анализах великолукских школьников, госпитализированных 5 октября после того, как им стало плохо на торжественной линейке, не обнаружили. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Никаких отклонений не выявлено и в полученных с места события пробах воздуха, питьевой воды и почвы. В дезинфицирующих средствах, используемых в школе, превышений гигиенических нормативов по содержанию хлора также не установлено.

В настоящее время дети находятся в удовлетворительном состоянии. Для выяснения точной причины недомогания школьники проходят дополнительные обследования. Вопрос о переводе обучающихся на амбулаторное лечение будет решен после получения из лабораторий результатов всех анализов и обследований.

5 октября во время торжественной линейки по случаю присвоения великолукской школе № 7 имени Антона Злобина 13 детей почувствовали недомогание. Дети жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые — на тошноту. Все школьники были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу. Еще один ребенок с аналогичными симптомами поступил в учреждение здравоохранения вечером того же дня.