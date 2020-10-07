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Общество

Руководителю комитета по образованию Псковской области объявлено неполное служебное соответствие

7 октября 2020 года, 20:21

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил неполное служебное соответствие руководителю регионального Комитета по образованию Александру Седунову. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, об этом он заявил 7 октября на совещании по вопросу реализации региональных проектов по основным направлениям Указа президента РФ.

Руководителю комитета по образованию Псковской области объявлено неполное служебное соответствие

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона также подчеркнул, что если до конца года в работе подразделения областной администрации, а также на подконтрольных объектах не появится значительной положительной динамики, то Александр Седунов покинет свой пост.

«Я еще раз обращаю внимание на персональную ответственность. Мы еще можем выйти на хорошие показатели, но в настоящее время это требует от всех специалистов ежедневной, кропотливой работы», — отметил Михаил Ведерников.

В ходе совещания стало известно, что большая часть проектов, по которым не выдерживаются сроки исполнения работ, связаны с направлениями «Образование» и «Демография».

«Качество управления указанными проектами уже давно вызывает принципиальные вопросы. Для меня абсолютно очевидно, что руководитель Комитета по образованию с поставленными задачами не справляется. Необходимо экстренно проработать механизм внешнего управления, чтобы Комитет действовал по жесткому плану и под контролем Проектного офиса региональной администрации», — отметил губернатор и добавил, что работа Комитета по образованию вызывает много нареканий в плане несвоевременного предоставления информации, а также ее неточности.

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