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Экономика

Центром промышленности СЗФО станет Псковская область

7 октября 2020 года, 18:20

8-9 октября в Пскове пройдёт программа выездной федеральной стажировки по программе федеральная практика, которую организует Министерство промышленности торговли РФ. Об этом рассказала заместитель губернатора по экономике Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live.

По ее словам Псковская область выбрана в качестве площадки мероприятия в том числе потому, что в регионе растет индекс промышленного производства, опережая средний по России.

Участвовать в мероприятии будут представители всех департаментов Минпромторга, представители от всех субъектов СЗФО на уровне кураторов промышленности. Повестка дня охватывает все отрасли промышленности и производства.

«На мой взгляд, это хорошая площадка. Думаю, будет полезно и нашему бизнесу», - добавила она.

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