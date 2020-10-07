С инициативой об удвоении зарплат в особых экономических зонах выступит Псковская область

Власти Псковской области намерены обратиться в Министерство экономического развития с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство в части уровня заработных плат на предприятиях-резидентах особых экономических зон. Сейчас зарплата должна быть не меньше средней по экономике, а предлагается установить порог в двойном размере от средней по экономике. Об этом сообщила вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в эфире ПАИ-live 7 октября.

Она пояснила, что именно на таких условиях работают особые экономические зоны в Белоруссии, которые псковская делегация посетила во время визита в соседнюю Республику.

«Если у нас на сегодняшний день в регионе 28 тысяч средняя зарплата по экономике, то в СЭЗе у них, в Витебске, должно быть в два раза больше. Если бы это требование было и у нас, то это было бы хорошим подспорьем для пополнения регионального бюджета в части налога на доходы физических лиц», - отметила Нинель Салагаева.

Она уверена, что на потоке резидентов это не отразится. «Они же хотят получать льготы, значит, нужно нести обязательства», - сказала вице-губернатор.

Она подвела итоги визита в Белоруссию в целом и остановилась на подписанных соглашениях с регионами Белоруссии и правительством Республики. «Хочу сказать, что у нас, в принципе, уже есть сотрудничество, может быть не по всем направлениям и не такое плотное как хотелось бы, но мы договорились, как с облисполкомом Витебской области, так и с правительством Республики, что в рамках существующих соглашений проработаем достаточно подробные «дорожные карты» по каждому направлению, начиная от социального блока и заканчивая строительством», - заявила Нинель Салагаева.

Также она рассчитывает на то, что Псковской области поможет в улучшении инвестиционного климата Соглашение, которое заключило региональное Агентство инвестиционного развития с белорусскими коллегами.

Кроме того, вице-губернатор рассказала о визите псковской делегации под руководством губернатора Михаила Ведерникова на Минский автомобильный завод. «Очень хорошего качества автобусы и есть современные модели электробусов, которые, пока говорить о том, что мы будем в ближайшее время закупать, рановато. Потому что и объему выпуск у них ещё маленький, и наша инфраструктура ещё к этому не готова», - сказала заместитель главы региона.