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Экономика

Вице-губернатор: Экономика Псковской области чувствует себя лучше, чем четыре месяца назад

7 октября 2020 года, 17:57

 Экономика Псковской области чувствует себя также неважно, как и экономика в России, но уже лучше, чем было 3-4 месяца назад, заявила заместитель губернатора Нинель Салагаева в эфире проекта ПАИ-live 7 октября.

По её словам, сейчас оживают наиболее пострадавшие отрасли малого и среднего бизнеса. Многие предприятия не восстановились, но реальную картину можно будет оценить по итогам года. В 2020 году администрация Псковской области прогнозировала недополучение 4 миллиардов рублей в бюджет региона. Однако, реальная сумма по итогам года составила два миллиарда. «Это характеризует то, что некоторые налогоплательщики у нас в регионе недополучат в соответствующем объеме прибыль, а кто-то совсем уйдет с рынка», - отметила замглавы региона.

При этом, программы, которые реализуются по нацпроектам и которые софинансируются из федерального бюджета, останавливать не будут. «Губернатором поставлена четкая задача, что мы должны участвовать во всех программах, тех, которые имеют возможность потенциально реализоваться на территории региона. Поэтому эти программы остановлены не будут», - подчеркнула Салагаева.

Еще одна задача на сегодняшний день - не допустить повторения ситуации введения ограничений в экономики второй раз за год. По мнению вице-губернатора, лучше ввести ограничительные меры с обязательным ношением масок и обработкой помещений, чем допустить вторую волну. «Если это произойдет, то, конечно, будет для экономики вторым очень тяжелым ударом. Как она себя поведет и выживет ли, сложно прогнозировать», - заключила Нинель Салагаева.

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