Братчиков объяснил, почему на Четырех углах в Пскове невыгодна жилая застройка

Шанс, что на территории рынка на Четырех углах появится жилая застройка минимальный. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава администрации города объяснил это тем, что в квартале возможна только малоэтажная застройка. Высота будущего здания не может превышать высоту домов квартала, в который входят Рижский проспект и улицы Петровская, Пароменская и Максима Горького. Кроме того, на каждую квартиру нужно предусмотреть порядка 0,8 парковочного места, а это значит, что необходимо делать подземную парковку, что даст дополнительные расходы, в том числе, на проведение археологических исследований. Александр Братчиков отметил, что жилье в таком доме будет «золотым».

Сейчас наиболее вероятный вариант использования территории — торговая площадка. Глава администрации Пскова подчеркнул, что, если градсовет утвердит такое её назначение, то это будет уже неприкосновенно.

Ранее стало известно, что ларьки и павильоны, расположенные на территории рынка, известного псковичам как «Четыре угла», должны снести до 1 ноября 2020 года, как незаконно установленные.