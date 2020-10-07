Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Недвижимость / Строительство

Братчиков объяснил, почему на Четырех углах в Пскове невыгодна жилая застройка

7 октября 2020 года, 16:13

Шанс, что на территории рынка на Четырех углах появится жилая застройка минимальный. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава администрации города объяснил это тем, что в квартале возможна только малоэтажная застройка. Высота будущего здания не может превышать высоту домов квартала, в который входят Рижский проспект и улицы Петровская, Пароменская и Максима Горького. Кроме того, на каждую квартиру нужно предусмотреть порядка 0,8 парковочного места, а это значит, что необходимо делать подземную парковку, что даст дополнительные расходы, в том числе, на проведение археологических исследований. Александр Братчиков отметил, что жилье в таком доме будет «золотым».

Сейчас наиболее вероятный вариант использования территории — торговая площадка. Глава администрации Пскова подчеркнул, что, если градсовет утвердит такое её назначение, то это будет уже неприкосновенно.

Ранее стало известно, что ларьки и павильоны, расположенные на территории рынка, известного псковичам как «Четыре угла», должны снести до 1 ноября 2020 года, как незаконно установленные. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Наркотиков и психотропных веществ в анализах великолукских школьников не обнаружили
Руководителю комитета по образованию Псковской области объявлено неполное служебное соответствие
Центром промышленности СЗФО станет Псковская область
С инициативой об удвоении зарплат в особых экономических зонах выступит Псковская область
Вице-губернатор: Экономика Псковской области чувствует себя лучше, чем четыре месяца назад
Братчиков не уверен, что парк аттракционов возле «Таблетки» в Пскове сохранится
Новые торговые площади планируются вместо снесённого на Четырёх углах в Пскове рынка
Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса
Каток и прокат лыж могут появиться у стадиона «Электрон» в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Индивидуальный подход

Недвижимость / Строительство
24 июля 13:58

Индивидуальный подход

О безопасной покупке квартир – в интервью с замгендиректора «Псковжилстрой»
«Не готова платить бездельникам»

Недвижимость
3 сентября 16:02

«Не готова платить бездельникам»

Конфликт псковички с риелтором получил неожиданное продолжение