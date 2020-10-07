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Экономика

Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса

7 октября 2020 года, 16:06

Псковские предпринимали, ларьки и павильоны которых на Четырех углах подлежат сносу после 1 ноября, смогут получить новые торговые места без конкурса. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса

Фото Дарьи Хватковой
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Он напомнил, что в Пскове существует схема размещения нестационарных объектов торговли. По его словам, она открыта и «любой предприниматель может посмотреть, где он хочет поставить свой павильон». Александр Братчиков заверил, что торговцам с Четырех углов новые места будут предоставляться без конкурса.

Глава администрации города также сообщил, что торговый комплекс «Европарк», расположенный на Четырех углах, «останется на месте», а крытый рынок «Фавор» войдёт в общий участок застройки. «У него есть собственник и он может также поучаствовать в реализации проекта. Потому что как таковой рынок — он ангар и ангар. Никакой ценности не представляет», - пояснил Александр Братчиков.

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Напомним, городские власти известили предпринимателей с Четырех углов, что после 1 ноября 28 расположенных там ларьков и павильонов подлежат сносу, как незаконно установленные. В администрации Пскова пояснили, что они не входят в городскую схему размещения нестационарных объектов торговли. 

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