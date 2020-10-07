Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса

Псковские предпринимали, ларьки и павильоны которых на Четырех углах подлежат сносу после 1 ноября , смогут получить новые торговые места без конкурса. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков.

Он напомнил, что в Пскове существует схема размещения нестационарных объектов торговли. По его словам, она открыта и «любой предприниматель может посмотреть, где он хочет поставить свой павильон». Александр Братчиков заверил, что торговцам с Четырех углов новые места будут предоставляться без конкурса.

Глава администрации города также сообщил, что торговый комплекс «Европарк», расположенный на Четырех углах, «останется на месте», а крытый рынок «Фавор» войдёт в общий участок застройки. «У него есть собственник и он может также поучаствовать в реализации проекта. Потому что как таковой рынок — он ангар и ангар. Никакой ценности не представляет», - пояснил Александр Братчиков.