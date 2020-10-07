Псковские предпринимали с Четырех углов смогут получить новые торговые места без конкурса

Псковские предпринимали, ларьки и павильоны которых на Четырех углах подлежат сносу после 1 ноября, смогут получить новые торговые места без конкурса. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Псковские предпринимали, ларьки и павильоны которых на Четырех углах подлежат сносу после 1 ноября, смогут получить новые торговые места без конкурса. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков.
Глава администрации города также сообщил, что торговый комплекс «Европарк», расположенный на Четырех углах, «останется на месте», а крытый рынок «Фавор» войдёт в общий участок застройки. «У него есть собственник и он может также поучаствовать в реализации проекта. Потому что как таковой рынок — он ангар и ангар. Никакой ценности не представляет», - пояснил Александр Братчиков.