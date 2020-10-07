Каток и прокат лыж могут появиться у стадиона «Электрон» в Пскове

На Степановском лужке рядом со стадионом «Электрон» в Пскове могут появиться каток и прокат лыж. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Большой ледовый каток на зиму возможно будет. Как на ВДНХ, но не в таком объёме», - поделился глава администрации Пскова.

По словам Братчикова, территорию «Электрона» и Степановского лужка передали городу в августе. «Электрон пока передан как земельный участок. Стадион там останется в любом случае», - отметил он.

Кроме того, он рассказал, что в летний период на Степановском лужке планируется обустроить беговые, пешеходные и велодорожки.