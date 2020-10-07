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Общество

До конца года будет заключён контракт на реконструкцию «Октября» в Пскове

7 октября 2020 года, 15:12

Провести конкурс и заключить контракт на реконструкцию кинотеатра «Октябрь» в Пскове планируется до гонца года. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Он пояснил, что в одном контракте будет и проектирование, и строительные работы. Власти рассчитывают, что на подготовку проекта уйдёт около полугода, ещё год — непосредственно на работы. Таким образом, сдача объекта запланирована на 2022 год. Необходимые на реконструкцию 320 млн рублей город уже получил.

В обновлённое здание переедет библиотека имени Василева. Александр Братчиков отметил, что это будет библиотека самого современного вида и насыщения.

Говоря о возвращении кинотеатра, глава администрации города заявил, что такая возможность вообще не рассматривалась. По его словам, с одной стороны, в Пскове достаточно кинотеатров, а с другой, - город не смог бы получить федеральное финансирование на кинозал.

Также он прокомментировал предложение снести здание и открыть на его месте парк. Александр Братчиков заметил, что площадь участка будет всего 500 квадратных метров, а кроме того, там не возможно организовать парковку, куда могли бы поставить машины те, кто приедет погулять. «Вот сделать парк на стадионе «Электрон» с примыкающими землями — это более интересно будет», - заявил он. 

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