На дороге Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На сегодняшний день подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» занимается возведением четырех опор будущего моста.

На опорах выполнили устройство двухрядного свайного фундамента, а также забетонировали монолитный железобетонный ростверк опор № 3 и 4, устроили арматурный каркас ростверка опоры № 1 и приступили к устройству арматурного каркаса стоек тела опоры № 3.