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Транспорт / Инфраструктура

В Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка

7 октября 2020 года, 14:50
В Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка

Фото пресс-службы администрации Псковской области

На дороге Успенское — Сопрыгино в Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области. На сегодняшний день подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» занимается возведением четырех опор будущего моста.

На опорах выполнили устройство двухрядного свайного фундамента, а также забетонировали монолитный железобетонный ростверк опор № 3 и 4, устроили арматурный каркас ростверка опоры № 1 и приступили к устройству арматурного каркаса стоек тела опоры № 3.

В Бежаницком районе идет реконструкция моста через реку Ашевка

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Новый железобетонный мост, который строят на месте старой переправы, будет трехпролетным. В 2013 старую переправу смыло дождевым паводком. Длина нового двухполосного сооружения составит около 50 м. Для пешеходов будет оборудован проход с перилами, барьерным ограждением и лестничным сходом (по одному с каждой стороны). Также устроят съезд с дороги Успенское-Сопрыгино.

Всего будет реконструировано 336 метров дороги, включая мост. На эти цели из областного бюджета выделил 70 миллионов рублей. Работы планируется сдать до 31 августа 2021 года. Заказчиком выступает Управление автомобильных дорог Псковской области. 

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