Три стадиона Пскова объединят в одно юрлицо

Три стадиона Пскова - «Машиностроитель», «Локомотив» и «Электрон» объединят в одно юридическое лицо, сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 7 октября, передаёт «Псковская правда».

Он отметил, что на «Машиностроителе» сейчас работы по его реконструкции находятся в завершающей стадии. В эксплуатацию его должны сдать до 1 декабря.

На «Локомотиве» также заканчиваются работы. По словам Александра Братчикова, на этот год городу были выделены порядка 40 млн рублей, на которые проведена замена футбольного поля на стадионе и беговых дорожек.

Что касается «Электрона», то его территория в августе была передана в собственность города. «Стадион там останется в любом случае», - заверил глава администрации Пскова.