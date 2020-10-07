В связи с выявлением случаев коронавируса на дистанционное обучение переведены 19 классов в 10 школах Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, в Порховском, Великолукском и Псковском районах.

На сегодняшний день коронавирус подтверждён у 46 учащихся в Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

Также на удалённом обучении находятся 11 групп в двух профессиональных училищах Пскова и Великих Лук.

В детских садах региона закрыты 4 группы. Заражённые среди дошкольников выявлены в Пскове, Псковском районе, Новосокольниках и Опочке.

«Угрозы введения дистанционного режима обучения в настоящий момент нет», - отмечается в сообщении.

По данным на утро 7 октября в Псковской области подтверждены 5 тыс. 818 случаев коронавируса. Выздоровел 4 тыс. 141 человек.