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Общество / Здоровье

Коронавирус подтверждён у 46 учащихся в Псковской области

7 октября 2020 года, 13:01

На сегодняшний день коронавирус подтверждён у 46 учащихся в Псковской области, сообщает официальный Телеграм-канал региона.

В связи с выявлением случаев коронавируса на дистанционное обучение переведены 19 классов в 10 школах Пскова, Великих Лук, Острова, Опочки, в Порховском, Великолукском и Псковском районах.

Коронавирус подтверждён у 46 учащихся в Псковской области

Фото Дарьи Хватковой

Также на удалённом обучении находятся 11 групп в двух профессиональных училищах Пскова и Великих Лук.

В детских садах региона закрыты 4 группы. Заражённые среди дошкольников выявлены в Пскове, Псковском районе, Новосокольниках и Опочке.

«Угрозы введения дистанционного режима обучения в настоящий момент нет», - отмечается в сообщении.

По данным на утро 7 октября в Псковской области подтверждены 5 тыс. 818 случаев коронавируса. Выздоровел 4 тыс. 141 человек. 

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