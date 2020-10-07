В Псковских теплосетях рассказали, как избавиться от жары в квартирах

Как избавиться от жары в квартирах, объяснили в Псковских теплосетях. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, сейчас от псковичей поступает много жалоб на высокую температуру в квартирах.

В этом случае обращаться горожанам следует в свои управляющие компании. Дело в том, что Псковские тепловые сети обязаны подавать теплоноситель надлежащего качества до границы сетей, входящих в состав общего имущества дома. При этом муниципальное предприятие не отвечает за обслуживание внутридомовых инженерных сетей и прочего оборудования многоквартирного дома.

Чтобы не перегревать квартиры в теплую погоду, регулировать подачу тепловой энергии в дома должны управляющие компании и товарищества собственников жилья. Специалисты этих организаций могут отрегулировать количество тепловой энергии, подаваемой в дом. Кардинально решить проблему может установка автоматики на вводе в дом.

В теплосетях также отметили, что перегрев квартир вызван технологическими особенностями процесса теплоснабжения от котельной. «Дело в том, что теплоноситель от теплоисточника подается по установленному температурному графику, когда среднесуточная температура наружного воздуха снижается до +8°С. Но температура теплоносителя на выходе от теплоисточника должна быть не ниже 62-70°С, что связано с тем, что теплоноситель идет не только на нужды отопления, но и на подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, иначе температура горячего водоснабжения не будет соответствовать установленным нормативам», - пояснили в ПТС.