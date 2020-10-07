Великолукских школьников пока оставили в стационаре

Великолукских школьников пока не выписывают из больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона. Детям назначили дополнительные исследования.

14 учеников школы №7 почувствовали недомогание 5 октября. Они были госпитализированы.

На сегодняшний день известно, что у детей нет посторонних веществ в анализах, а также в этот день прививки им не делали. Отклонений в воздухе и воде специалисты не обнаружили. Окончательные результаты исследования ожидаются в пятницу.

Сейчас пациентов ждет УЗИ сосудов шеи. Здоровью детей ничего не угрожает, однако необходимо выяснить причину массового недомогания во время торжественной линейки 5 октября.

Ранее планировалось, что 7 октября школьников отпустят домой на амбулаторное лечение.