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Происшествия / ЧП

Великолукских школьников пока оставили в стационаре

7 октября 2020 года, 12:19

Великолукских школьников пока не выписывают из больницы, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на комитет по здравоохранению региона. Детям назначили дополнительные исследования.

14 учеников школы №7 почувствовали недомогание 5 октября. Они были госпитализированы. 

На сегодняшний день известно, что у детей нет посторонних веществ в анализах, а также в этот день прививки им не делали. Отклонений в воздухе и воде специалисты не обнаружили. Окончательные результаты исследования ожидаются в пятницу.

Сейчас пациентов ждет УЗИ сосудов шеи. Здоровью детей ничего не угрожает, однако необходимо выяснить причину массового недомогания во время торжественной линейки 5 октября.

Ранее планировалось, что 7 октября школьников отпустят домой на амбулаторное лечение. 

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