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Общество

Публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова назначены на 29 октября

7 октября 2020 года, 11:43

Публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова до 2030 года назначены на 18:00 29 октября. Пройдут они в малом зале Псковской городской Думы. Такое постановление подписал исполняющий полномочия главы города Владимир Воробьёв, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Для подготовки к слушаниям создан оргкомитет из числа сотрудников комитета социально-экономического развития администрации города и профильных отделов аппарата Псковской городской Думы. Возглавил его заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов.

Для соблюдения ограничительных мер, введённых для противодействия распространению коронавируса, участникам слушаний рекомендовано заблаговременно отправлять свои предложения и замечания по проекту Стратегии в письменном виде. Их можно направить с 8 по 28 октября почтой по адресу: Псков, улица Некрасова, дом 14 или по электронной почте doc1@duma.pskov.ru, также предложения принимаются по факсу 66-08-25.

Те же, кто желает присутствовать на слушаниях, следует уведомить об этом оргкомитет до 15:00 28 октября по телефону 29-03-00.

С вынесенными на обсуждение документами можно ознакомиться в комитете социально-экономического развития администрации города Пскова (Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинеты 14 и 16) по рабочим дням с 8 по 28 октября в период с 14:00 до 17:00.

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