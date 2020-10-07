Произошедшее с великолукскими школьниками не связано с проведением вакцинации

Произошедшее с учениками школа №7 города Великие Луки не связано с проведением вакцинации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос одной из подписчиц на своей странице в Instagram.

«А прививки не делали детям накануне? Может, как реакция?» - уточнила женщина. Глава региона на это ответил, что вакцинация школьников не проводилась.

5 октября во время школьной линейки 13 учеников 6-х, 8-х и 11-х классов почувствовали себя плохо. Они были госпитализированы. Вечером того же дня в больницу доставили ещё одного школьника.

Результаты анализов пока не прояснили ситуацию. Никаких посторонних включений в крови и моче детей не выявлено. Также не подтвердились версии о наркотическом воздействии и отравлении.

6 октября Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области по факту произошедшего завело уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).